شكرا لقرائتكم خبر عن ميريت عمر الحريرى: والدى ما لهوش فى الواسطة.. وعالجت نفسى بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ميريت عمر الحريرى عن أمنيتها فى تجسيد شخصية جيهان السادات فى عمل فنى فى الفترة المقبلة.

وقالت ميريت عمر الحريرى التى حلت ضيفة على الإعلامية نيرمين جمال فى برنامج "ماليش في الكورة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "أصبت بمرض خطير وعالجت نفسى بالفن، دخلت ورش تمثيل حتى أشغل نفسى وأستطيع الاستمرار فى العلاج وبالفعل تحقق لى الحلم ونجوت من المرض".

وعن والدها عمر الحريرى قالت ميريت: "طول عمر بابا مش بيحب الواسطة، فاكرة إنى دخلت مرور الإسكندرية عشان أعمل رخصة ولما عرضوا عليه يدونى الرخصة بدون امتحان رفض وأصر إنى أمتحن، ودايما كان يقولى أوعى تعملى حاجة غلط لأنى مش هساعدك، حافظى على نفسك وأنا عملت زيه مع ولادى".

وعن المعجبات بوالدها علقت ميريت: "عمري ما حسيت بالغيرة على والدى من المعجبات، وأمى عمرها ما غارت عليه كنا فاهمين طبيعة شغله، والمعجبات زمان كانوا بيجيوا البيت وكنا نستقبلهم عادى، طريقة الناس نفسها كانت مختلفة وفيها رقى واحترام".

وعن ذكرياتها مع عمر الحريرى قالت ميريت: "عيد ميلادى كان مع عيد ميلاد الزعيم عادل إمام وكنت بعمله في المسرح عشان بابا كان بيصور وقتها مسرحية شاهد ما شفش حاجة، واتخطبت في كواليس مسريحة الواد سيد الشغال، والدى ما كنش عنده وقت فاستقبل العريس فى المسرح وقروا الفاتحة على طول".

وتابعت "الناس شبهونى بزوزو نبيل في مسلسل اللى مالوش كبير، وبعشق التفاصيل في أي شخصية أجسدها، وكان نفسى والدى يشوف دوري في حرب أهلية لأنى جسدت دور الحماة الظالمة بشكل مميز".

وأكملت ميريت "جمعنى مشهد مواجهة مع يسرا في مسلسل حرب أهلية ودخلته خايفة وركبى بتخبط في بعضها لحد ما يسرا بصلتى بصة مرعبة لأنها نجمة وأستاذة ومسكت إيدى لما حست إنى مرعوبة وبدون أى كلمة اندمجت على طول وعملت مشهد رائع لأن يسرا إحساسها عالى جدا وفى نهاية المشهد قالت لى برافو عليكى".

وتضيف: "أحلى حاجة في ياسمين عبد العزيز إن ما عندهاش توتر دمها خفيف وبسيطة، وبعتبر ريهام عبد الغفور ومنة شلبى بناتى، والعمل مع فنان عالمى زى خالد النبوى رائع لأنه فنان ليه بصمة واتعلمت منه التركيز".

وأكملت: "نفسى أقدم شخصية جيهان السادات سيدة مصر الأولى في مراحل عمرها الأكبر، ونفسى أشتغل مع محمود حميدة ومن الجيل الحالي مع محمد فراج ومنى زكى، ووالدى عمر الحريرى محدش يعرف يعمل شخصيته لأن شوفت فنانين جبابرة في التقليد زى مثلا عمرو عبد العزيز وقالوا لى والدك صعب في التقليد لأنه ما لوش لازمة معينة يمكن تقليده من خلالها، وبعتبر فيلم غصن الزيتون من أجمل أدوار والدى".