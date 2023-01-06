شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يحقق إحصائية مميزة رفقة أليجري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت هيئة الإحصائيات عن تحقيق يوفينتوس رقمًا مميزًا هذا الموسم، حيث يعد الفريق أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بواسة الركلات الحرة فى الموسم الحالي، مقارنة بباقي الفرق فى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبري، وبالمناصفة مع لوريان الفرنسي والذي نجح فى تحقيق هذه الإحصائية.

ويقدم يوفينتوس مردود رائع بشكل عام فى الآونة الأخيرة، فعلى الرغم من البداية المتعثرة للفريق ومعاناته فى بداية الموسم الحالي، بجانب الخروج المبكر من دوري الأبطال بدور المجموعات، إلا أن الفريق قام بتصحيح المسار بعد أن حقق سلسلة إنتصارات متتالية فى الكاليتشو أدخلته فى أجواء المنافسة مجددًا.



أليجري يوجه رسالة خاصة للاعبيه

وطالب المدرب الإيطالي أليجري، المدير الفني لنادي يوفينتوس لاعبيه بضرورة التركيز فى المواجهات القادمة، فى ظل إقتراب الفريق الشديد من خطف الوصافة التى يحتلها نادي ميلان، على أمل أن يتعثر نابولي فى الجوالات القادمة ويقوم بالظفر بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي.



موعد مباراة يوفينتوس وأدوينيزي

ومن المقرر أن يلاقي نادي يوفينتوس نظيره أدوينيزي غدًا السبت، فى الجوالة ال17 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن يوفينتوس يحتل المركز الثالث بالدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، في حين يحتل نادي أدوينيزي المركز الثامن برصيد 25 نقطة.