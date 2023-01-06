شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تستعد لجولة غنائية ضخمة احتفالا بمرور 40 عاما على أول ألبوماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير جديد أن ملكة البوب مادونا تخطط لأول جولة لها على الإطلاق فىGreatest Hits ، حيث تم حجز العديد من العروض بالفعل فى O2 Arena فى لندن، ويُزعم أن أيقونة الموسيقى، البالغة من العمر 64 عامًا، ستعلن عن تواريخ سلسلة ضخمة من العروض التى تبدأ فى نهاية العام الجارى، للاحتفال بمرور أربعة عقود على إصدار ألبومها الأول فى عام 1983.



مادونا

مادونا تستعد لأول جولة غنائية ضخمة فى تاريخها

ستكون الجولة أيضًا أول عرض تجميعى لمادونا فى التاريخ وسيشاهدها جمهورها تؤدى مجموعة من الأغاني الناجحة من حياتها المهنية اللامعة، بعد أن اختارت سابقًا التركيز على موسيقاها الجديدة.

جمهور مادونا مصدوم من تغيير وجهها

وفى سياق آخر ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردى يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية وفقا لموقع العربية.

مادونا فى أخر ظهور

ومن جهته، قال طبيب تجميل فى بيفرلى هيلز، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الدكتور إحسان على إن مادونا خضعت لنحو 9 إجراءات تجميلية منها عملية جراحية لشد فى الوجه، مشيرا إلى تغير شكل عينيها بسبب شد الجلد إلى الخلف.

الطبيب الذى تضم قائمة عملائه مشاهير مثل كيم كارداشيان، وكايلي جينر، وأريانا جراندى أكد أن مادونا خضعت أيضا لعملية تجميل للأنف، مبيناً أنها حقنت مادة "البوتوكس" بشكل كبير لإخفاء التجاعيد والخطوط التعبيرية وحتى لإخفاء خطوط الفك.

ويعتقد الدكتور على أن عظام وجنتى مادونا مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما كانت أصغر سناً وتبدو "أكثر بروزًا"، وهو ما يعتقد أنه نتيجة خضوعها للحقن أو ما يسمى بـ"الفيلر".

كذلك قال إن ملكة البوب خضعت لعملية رفع للحاجب، وقال "إذا قمت بالقياس من أعلى حاجبيها إلى أعلى خط شعرها، فإن تلك المسافة تكون أكثر من ثلاثة أصابع، وهذا يعنى خضوعها لعملية رفع حاجب بعمل شقوق فى مقدمة الشعر وبالتالى سيتم سحب خط الشعر إلى الوراء"، وتابع "أيضا يبدو أنها قامت بشفط دهون الذقن وشد لجلد الرقبة".