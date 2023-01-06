شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إيدي ريدماين الممثل الذى عرف العالم علوم الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الممثل ايدي ريدماين الذى ولد زي النهارده في الـ 6 من يناير، وحقق نجاحات كبيرة أبرزها التتويج بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Theory of everything، وذلك حينما لعب شخصية العالم الراحل ستيف هوكينج.

الممثل المولود عام 1982، والذى يتم عامه الـ 40 اليوم، استطاع خلال الفيلم من تجسيد شخصية عالم الفيزياء ببراعة شديدة، خاصة أنها لم تكن سهلة على الإطلاق مع شخص معروف للعالم وعاش معاناة صعبة طوال حياته جراء إصابته بمرض نادر أثر على حركته، ثم أفقده صوته فيما بعد حتى صار يتكلم عن طريق جهاز تم تصنيعه له خصيصاً.

ايدي ريدماين وفى العمل برع بشهادة الجميع في الدور ليحفر اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الفائزين بجائزة الأوسكار.



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إيدي ريدماين ينتقد دور لعبه قبل 10 أعوام

من ناحية أخرى سبق واعترف النجم إيدي ريدماين الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل بأن جميع أدواره لم تصل إلى مستوى عال، وذلك أثناء وجوده في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للترويج لفيلم The Good Nurse.

ففي أثناء الترويج للفيلم الجديد حاول المخرج توم هوبر إعادة خلق نفس أجواء التجربة العاطفية للقيام بموسيقى فيلم Les Misérables "البؤساء" المميزة على خشبة المسرح، لكن ريدماين علق على ذلك الأمر كاشفًا أنه يعتقد أن قدرته على الغناء كانت أقل من الكمال في الفيلم، لكنها أصبحت مثل الهشاشة التي تساعد في بيع الأغنية.

أشار ريدماين إلى أن المخرج توم هوبر سعى إلى تصوير من 5 إلى 6 لقطات لكل مشهد، لكنه بصفة خاصة كان مصممًا على مواصلة التصوير.

وأضاف ريدماين: على الأقل عندما لا تكون سعيدًا بما تراه في النهاية، فأنت تعلم أنك على الأقل ذهبت من أجله، لقد فعلنا ذلك هناك، لقد دفعناه بعيدًا جدًا.

وكان مخرج الفيلم حريصا على أن يغنى أبطال العمل أمام الكاميرا مباشرة، وتسجيل الصوت وقت تصوير المشاهد، وليس في الأستوديو كما كان متبعا وتقليديا فى الأفلام الموسيقية.