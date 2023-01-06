شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة مها أبو عوف تتحدث عن أزمات الفنانة الراحلة..الذكرى الأولى لوفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع الذكرى الأولى على رحيل الفنانة الراحلة مها أبو عوف التي رحلت عن عالمنا زي النهارده في الـ 6 من يناير العام الماضى 2022، وذلك بعد مسيرة حافلة تألقت فيها الممثلة الراحلة في أدوار عديدة، واشتهرت بخفة دمها مع تأديتها كافة الألوان ببراعة، كما كانت حياتها الخاصة عبارة عن تحديات عديدة عاشتها النجمة الراحلة من صدمات تغلبت عليها واحدة تلو الأخرى مثلما يظهر في السطور التالية ما بين موت الحبيب الأول في حياتها وزوجها عمر خورشيد إلى وفاة ابنهما التي كانت حامل فيه من الصدمة.



مها ابو عوف

ولم يتوقف الأمر عند ذلك وإنما امتد إلى معاناة البحث عن الإنجاب وصلت لقرابة الـ 15 عام من البحث عن تحقيق حلمها، الذى حصل في النهاية رغم تأكيد طبيبها في البداية أن الأمر مستحيل ولابد من نسيانه إلا أن إرادة الله كانت نافذة وحققت حلمها.

الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة مها ابو عوف تتحدث عن تلك الفترة الصعبة

الدكتورة ميرفت أبو عوف شقيقة مها ابو عوف تطرقت إلى تلك الحكايات أثناء حوارها مع تليفزيون الخليج 365 مع الزميل ذكى مكاوى واصفة الأمر أنها كانت ذكريات مريرة عاشتها أسرتها حينما توفى الموسيقار الشهير عمر خورشيد قائلة : "كانت أول مصيبة تنزل علي بيتنا، وكنا مش مصدقين، ومها من شدة الصدمة سقطت على الفور كونها كانت حاملة منه في طفلهما الأول".



ميرفت ابو عوف والصحفي زكى مكاوى

وأضافت : "مها من بعد الموضوع ده عانت من عدم الانجاب لفترة طويلة، حتي وصف الأطباء الأمر بأنه صعب إن لم يكن مستحيل إلا أنها انجبت بعد 15 سنة ووصف طبيبها ذلك بالمعجزة".