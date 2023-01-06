شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وبيومى فؤاد زوجان فى فيلم "مهمة في سهل حشيش" للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان ليلى علوى وبيومى فؤاد في السينما للمرة الثانية خلال فيلم "مهمة فى سهل حشيش" المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة، بعدما قدما سوياً فيلم "ماما حامل" الذى تم عرضه العام قبل الماضى، ويجسد الثنائى في العمل شخصيتى زوجين يحدث لهما العديد من المواقف الكوميدية، وذلك بعدما جسداً زوجين أيضاً في "ماما حامل"

فيلم "مهمة في سهل حشيش" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، طه دسوقى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وعدد آخر من الفنانين، وتم تصوير عدد من مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية قبل توقفه لانشغال معظم الفنانين المشاركين في البطولة بأعمال أخرى والسفر خارج مصر.

ويجمع فيلم "مهمة في سهل حشيش" معظم فريق عمل فيلم "ماما حامل" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو المؤلف لؤى السيد والمخرج محمود كريم وليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغنى، حيث حقق العمل نجاحاً ملحوظاً وقت عرضه، ودارت أحداثه حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

وكان آخر أعمال ليلى علوى في السينما فيلم "200 جنيه" الذى تم عرضه في شهر أغسطس 2021، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ نهى صالح، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.