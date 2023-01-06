شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من الموسم الثانى لـ سلسلة Foundation قبل طرحه الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة Apple tv+ عن أول صورة من الموسم الثانى لـ مسلسل الخيال العلمى Foundation، لـ بطل العمل الممثل العالمى لى بيس، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، ومن المقرر طرح أولى حلقات الموسم الجديد في الصيف المقبل، على أن تعلن المنصة عن تاريخ محدد في أقرب وقت.



Foundation

وسيتكون الموسم الثانى مسلسل الخيال العلمى Foundation من 10 حلقات، على أن تتراوح مدة كل حلقة بين الساعة و45 دقيقة، وكان قد طرح الموسم الأول من العمل في 24 سبتمبر من عام 2021.

مسلسل الخيال العلمى Foundation يدور حول ملحمة معقدة بين البشر المنتشرين على الكواكب فى جميع أنحاء المجرة، وبالتالى فإن جميعهم يعيشون تحت حكم إمبراطورية المجرة.

يقوم ببطولة مسلسل الخيال العلمى Foundation كل من جاريد هاريس، لي بيس، لو لوبيل، ليا هارفي، لورا بيرن، كاسيان بيلتون، تيرينس مان، دانيال ماكفيرسون، تينا ميلر، برافيس رنا، كبرة سيت.

وكان قد كشف الممثل العالمى جاري أولدمان إنه يفكر في التقاعد بعد الانتهاء من سلسلة Slow Horses، الممثل يلعب دور جاكسون لامب في مسلسل + Apple TV، وهو رئيس Slough House، وهو مكان إداري لضباط MI5 المتقاعدين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وأعلن أولدمان عن فكرته قبل عرض الموسم الثاني من العمل، الذى طرح في 2 ديسمبر من العام الماضى 2022، حيث أوضح أولدمان أنه يفكر في متابعة اهتمامات أخرى خارج التمثيل.

وصرح أولدمان لصحيفة صنداي تايمز قائلا: "كانت لدي مهنة احسد عليها، لكن مهنتي بدأت في الوصول إلى نهايتها، ولدي أشياء أخرى تهمني خارج مجال التمثيل، عندما تكون صغيرًا، تعتقد أنك ستتمكن من القيام بكل الأشياء ثم تمر السنوات، وسأبلغ 65 عامًا العام المقبل، وأنا تأكد أننى لا أريد أن أكون ممثلا عندما أبلغ الـ 80 عامًا".