شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب نجلاء بدر ونضال الشافعى تتحول لكابوس فى حكاية "روليت" على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق عرض "روليت" ثانى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية" غد السبت على قناتى cbc و cbc دراما ومنصة watch it الرقمية، وتدور أحداث الحكاية في إطار مشوق حول نضال الشافعى الذى يعمل مخرج سينمائى ونجلاء بدر، ويتزوجا بعد قصة حب إلا أن هذه القصة تتحول إلى كابوس وتنقلب حياتهم رأساً على عقب.

حكاية "روليت" مكونة من 5 حلقات وتعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 3 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما يعرض العمل ايضاً على قناة cbc دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 9 صباحاً والساعة 2 مساء، بالاضافة على عرضه بالتزامن على منصة watch it، ويشارك في بطولتها إنجى شرف، دعاء حكم، أحمد يونس، أحمد باسم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج معتز حسام.

وعرضت قناة cbc الحكاية الأولى من مسلسل "في كل أسبوع حكاية" بعنوان "تاكسى" على مدار الأسبوع الماضى، والحكاية بطولة دياب، أيتن عامر، محمد على رزق، صلاح عبد الله صبرى عبد المنعم، لطيفة فهمى، عايدة فهمى وعدد من الفنانين الشباب، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة سيلمديا -مها سليم.

انتهى صناع المسلسل من تصوير أول 4 حكايات من العمل، وهى "تاكسى" و"روليت" والثالثة "لسه فى أمل" بطولة محمد كيلانى وكارولين عزمى، محمد المولى، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، والرابعة بعنوان "زيارة" بطولة محمد جمعة، نهى عابدين، حنان سليمان، إيمان سلامة، عمرو عبد العزيز، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

مسلسل "في كل أسبوع حكاية" يعتمد على حكايات الـ5 حلقات وتعرض على مدار الأسبوع، وتتناول هذه الحكايات قصص تناقش قصص الحب والصعوبات التي يواجها الإنسان ولكن بالحب والتفاهم يمكن التغلب عليها، في إطار اجتماعى أسرى.