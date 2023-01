شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Avatar: The Way Of Water تصل إلى 25 مليون جنيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم "Avatar: The Way Of Water" في شباك التذاكر المصرى إلى 25 مليون جنيه خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 14 ديسمبر الماضى وجاءت إيراداته بواقع 7 ملايين و800 ألف جنيه في الأسبوع الأول، 8 ملايين و400 ألف جنيه في الأسبوع الثانى، و8 ملايين جنيه في الأسبوع الثلالث.

ويحثث الفيلم نجاحات ساحقة في شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه اذ اقتربت ايراداته من الوصول إلى مليار و500 ألف دولار، وانقسمت إيرادات الفيلم بين 440 مليونا و517 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و 956 مليونا و900 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم، فيما حصل الفيلم على تقييم وصل إلى 84% من قبل 142 ناقدا عالمياً.

ويقوم ببطولة فيلم Avatar:The Way of Water كل من سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيغورني ويفر، ستيفن لانج، كيت وينسليت، كليف كورتيس، جويل ديفيد مور، إيدي فالكو، بريندان كويل، جيماين كليمان، جيمي فلاترز، ترينيتي جو لي بليس، ويأتي عرض الفيلم بعد مرور 12عاما على طرح الجزء الأول والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه أيضاً.

تدور قصة الفيلم حول حياة جيك سولى ونيتيرى بعد الزواج، حيث إن لديهما الآن أطفال وعليهما حماية أسرتهما من تهديد جديد، والمعارك التى يقاتلونها للبقاء على قيد الحياة والمآسى التى يتحملونها، ومن فريق الجزء الأول يضم سام ورثينجتون، زوى سالدانا، سيجورنى ويفر وستيفن لانج، بينما انضم إليهم إيدى فالكو وجيماين كليمنت وكيت وينسلت.

وينافس فيلم Avatar: The Way of Water في قائمة جوائز الجولدن جلوب لـ عام 2023، حيث ظهر اسم الفيلم في اثنين من الفئات لجوائز الجولدن جلوب، التي ستقام في يناير من العام المقبل 2023، وينافس العمل في فئة أفضل فيلم درامى، وينافس أمام The Fabelmans لـ ستيفن سبيلبرج، و Top Gun: Maverick لـ توم كروز.