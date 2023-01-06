شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى جيمس على طريقة الممثلة الإيطالية الراحلة آفا جاردنر .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت المواقع الأجنبية صورة للممثلة ليلى جيمس أثناء تحولها إلى شخصية الفنانة الراحلة آفا جاردنر، والتي تعتبر واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ هوليود وإيطاليا، ممن اشتهروا بأدوارهن قبل رحيلها مطلع التسعينات.

ليلى جيمس ظهرت بتلك الإطلالة أثناء ترويجها لمنتج جديد فى عالم الموضة، والذى يخص البشرة بالتحديد، كما تستعد للمشاركة فى فيلم يحمل اسم Finalmente L'alba، وذلك بعدما تألقت جيمس في أكثر من دور اشتهرت به أبرزه دورها في فيلم سندريلا التي نالت عنه جوائز عديدة.



ليلى جيمس



آفا جاردنر

من هي ليلى جيمس

من أبرز أدوارها بطولتها لفيلم سندريلا والذى حقق نجاحًا كبيرًا حينما تم عرضه في دور العرض قبل سنوات، حيث يعد هذا الدور هو الأفضل لها، بعدما حققت به نجاحًا كبيرًا وشهرة عالمية ضخمة.

وتنتمي النجمة الشهيرة إلى عائلة فنية، حيث أن والدها هو الممثل والموسيقي جيمي تومسون، وجدتها الممثلة الأمريكية هيلين هورتون، درست التمثيل في مدرسة جيلدهول للموسيقى والدراما في لندن، وبدأت المسيرة الفنية لها من خلال دور مساعد في المسلسل التليفزيوني Just William عام 2010.