شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشنى: أتمنى أن أكون على قدر ثقة الرئيس السيسي (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان وائل الفشنى ضيفا على تليفزيون الخليج 365، للحديث حول مشاركته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة سوهاج بحضور الرئيس السيسى.

وقال وائل الفشنى فى مداخلة تليفونية لتليفزيون الخليج 365: "ليا الشرف إنى أكون مع فرقة الفنون الشعبية فى سوهاج وكلهم من من أبناء المحافظة، وأنا أصلا من سوهاج ".

وأضاف: "النهاردة كنت بتمنى أظهر مع شباب الفرقة بصورة مشرفة، واشتغلنا كتير جدا، وبقينا أصدقاء وعائلة وعملنا بروفات كتير وذاكرنا، والحمد لله ربنا وفقنا".

وبسؤاله عن الفرق بين مشاركته فى حفل طريق الكباش وحفل أمس الخميس، أجاب: "حفل طريق الكباش أحياه نجوم كثر وكنت مدّارى وسط الناس، أما حفل اليوم كنت أنا بطل الحفل، ونجاحى من نجاح الفرقة".

وتابع: "كانت مفاجأة كبيرة عرض الرئيس افتتاح مدينة الثقافة والفنون، الحمد لله أولا وأخيرا.. وأتشرف إن الرئيس طلب منى هذا على الهواء، وأتمنى أكون على قدر الحدث".

وعن أعماله المقبلة، كشف الفشنى: "بصور مسلسل رمضان كريم الجزء الثانى وتشرفت بالعمل مع النجوم صبرى فواز وسيد رجب وبيومى فؤاد ومحمد لطفى، وسوف أجسد شخصية شيخ المسجد فى الحارة".

وشهدت فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة بمحافظة سوهاج، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرضا فنيا من الفنان وائل الفشنى، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفنان وائل الفشني، عقب فقرته الفنية التى قدمها ضمن فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة سوهاج.

وقال الرئيس السيسي للفنان وائل الفشني: "خللي بالك فى افتتاح قريب لمدينة الثقافة والفنون.. عاوزين نقدم الفن المصرى.. مش أنت اللى غنيت الأقصر بلدنا.. محتاجين إحياء للفنون والتراث.. وتبقى فرصة أن الناس فى مصر تشوفكم.. شدوا حيلكم".