شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون دولار للفيلم البولندى EO حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات الفيلم البولندى EO الذى فاز بجائزة النقاد العرب للأفلام الأروبية، وعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 44، المليون دولار بعد عرضه عالميا، حيث وصلت إيرادات العمل إلى مليون و 396 ألف دولار حول العالم، وذلك بعد طرحه بعدد من دور العرض المختلفة حول العالم، منذ يوم 18 نوفمبر من العام الماضى 2022.

وأنقسمت إيرادات فيلم EO بين 456 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 940 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

فيلم EO من إنتاج شركة Sideshow Releasing، ووصلت مدته إلى ساعة و26 دقيقة، وتدور قصة الفيلم حول حمارًا يُصادف في رحلاته أشخاصًا جيدين وسيئين، ويُعاني من الفرح والألم، وسنستكشف رؤية أوروبا الحديثة من خلال عينيه.

الفيلم البولندي EO عرض الفيلم ضمن فعاليات ثانى أيام مهرجان كان السينمائى الدولى، ونافس ضمن مسابقة السعفة الذهبية.

وكانت قد ذهبت جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائى الدولى لفيلم Eo - للمخرج جيرزي سكوليموفسكي، فى حفل ختام الدورة الـ75 من المهرجان.

ومن الطريف أن المخرج جيرزي سكوليموفسكي، بدأ كلمته عقب استلامه الجائزة بتوجيه الشكر إلى حماره بطل الفيلم، إذ إنه استعان بحمار للعب دور البطولة فى الفيلم.

كما وصلت إيرادات فيلم الممثل العالمى براد بيت الجديد Babylon إلى 10 مليون و 775 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، منذ طرحه يوم 23 ديسمبر من العام الماضى، ومن المقرر أن يطرح بدور العرض حول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وتدورأحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصرهوليوود الذهبي، وتحديداً خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair)، أن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".