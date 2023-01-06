شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: ما كنتش بعرف أغنى مقامات شرقى قبل رياض الهمشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان هشام عباس ضيفا على الفنانة أنغام في برنامجها "أنغام" المذاع عبر شاشة قناة DMC، اليوم الخميس فى الجزء الأول من الحلقة.

وعن بدايته الفنية أوضح هشام عباس: "بدأت مع طارق الكاشف وطلب منى نغنى فى فرقة (أمريكانا شو)، أغانى بالغربى بنحولها لعربى وهكذا".

وتابع: "مرة قابلت حميد الشاعرى كنا بنسجل أغنية لمصطفى السقا، حميد قال لى اسمع الأغنية دي، وسمعنى وقتها (الله يسلم حالك)". وأضاف: "ما كنتش عايز أغني، أنا كنت مهندس صوت لمحيى وحميد".

وكشف أنه لم يكن يستطع أداء أغنيات بها الكثير من المقامات الشرقية إلا أن الملحن رياض الهمشرى كان له رأى آخر، إذ قدم معه أغنية بها الكثير من المقامات الشرقية، بعده اكتشف أنه يستطيع أن يغنى تلك المقامات".

كما كشفت أنغام أن عمر ابنها كان لا يأكل فى طفولته إلا على أنغام أغنية "يا ليلة" التي أصدرها هشام عباس فى التسعينيات. وصرح هشام عباس أنه ظل سنوات لا يطرح ألبومات. وعن السبب قال: "مش لاقى حاجة تبسطنى".