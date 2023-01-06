شكرا لقرائتكم خبر عن كيت بلانشيت على طريقة سيدات الأعمال فى مطار جون كينيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت بأناقة شديدة عندما وصلت إلى مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك مرتدية بدلة من ثلاث قطع وفقاً لما رصده مصوري موقع الديلي ميل في تقريرها الأخير حول الممثلة الحائزة على الأوسكار مرتين.

الممثلة الأسترالية البالغة من العمر 53 عامًا بدت على حد وصف الموقع الإنجليزي أنيقة وجميلة حيث أضافت نظارة شمسية داكنة على شكل عين القطة.



كيت بلانشيت

وخطفت الممثلة العالمية كيت بلانشيت خلال العام الماضى بختام مهرجان فينسيا الأنظار بمجرد ظهورها على الريد كاربت بحرصها على اصطحاب ابنتها ووالدتها خلال فعاليات ختام المهرجان وذلك خلال ظهور نادر لهما معاً.



كيت بلانشيت

أيضاً كانت أعين المصورين قد رصدت فى وقت سابق الممثلة الشهيرة كيت بلانشيت أثناء خروجها من أحد فنادق مدينة نيويورك، وهي مرتدية بدلة جينز داكنة مع خياطة ذهبية أظهرها بشكل مميز، للنجمة التي سبق وتوجت بجائزة الأوسكار مرتين في تاريخ ومسيرتها المهنية.

كما حرصت كيت بلانشيت على أن توقع لمعجبيها على توقيعات تذكارية وقفوا من أجلها بهدف السلام على الفنانة الذى تحظي بشعبية كبري.