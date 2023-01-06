شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: بدأت أحس بالفن وأنا عندى 4 سنين.. وهاجر أحمد: أهلى كانوا رافضين التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان رامى صبرى وهاجر أحمد ضيفين في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث رامى صبرى على بدايته مع الفن منذ طفولته، قائلاً: "بدأت أحس موضوع الفن وأنا عندى 4 سنين كنت بقعد أهز راسى مع تيمبو الأغنية وهى شغالة، ولما بقى عندى 10 سنين بقيت أغنى عادى".

وقالت هاجر أحمد: "كنت بحب التمثيل من صغرى، من قبل المدرسة كان والدى بيروح يصلى في المسجد وكان بياخدنى عشان أصلى، فكانوا في المسجد بيعملوا أنشطة مين يعمل دور الملاك ومين الشيطان فكنت علطول معاهم، وكنت بعمل دور الشيطان أكتر عشان بيكون في أكشن، ومن صغرى كنت مرتبطة أوى بفيلم صغيرة على الحب وبشوف نفسى فيه".

وقال رامى صبرى: "أنا عمرى ما حضرت حصة تاريخ ولا جغرافيا في المدرسة، وكنت علطول قاعد مع أستاذ الموسيقى في غرفة المزيكا، ولما كبرت دخلت معهد الموسيقى العربية ودخلت قسم تاليف، وبقيت فاهم كويس في الموسيقى، وهو أصعب قسم في المزيكا في العالم كله، وقعدت في 6 شهور وسيبته".

وتحدث هاجر أحمد عن رد فعل أهلها بخصوص تجربة التمثيل، قائلة: "التمثيل كان مرفوض لأنهم كانوا قلقانين عليا بسبب أوقات التصوير وأنا أصغر واحدة في إخواتى، فمهما كبرت أنا بالنسبة لهم صغيرة، وأختى الكبيرة كانت بتيجى معايا التصوير توصلنى وتستنانى".



امير كرارة يستضيف رامى صبرى وهاجر أحمد فى سهرانين



هاجر احمد فى سهرانين



رامى صبرى فى سهرانين



رامى صبرى وهاجر احمد فى ضيافة أمير كرارة



هاجر احمد