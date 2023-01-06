شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس: أنا مهندس وعمرى ما كنت أتخيل أبقى مطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ الفنان هشام عباس ضيفا على الفنانة أنغام في برنامجها "أنغام" المذاع عبر شاشة قناة DMC، اليوم الخميس فى الجزء الأول من الحلقة.

وقدمت أنغام ضيفها هشام عباس، قائلة: "مطرب متميز، أشكال أغانيه شبهه وشبه شخصيته وابتسامته، وهو مغنى مختلف بصوته وأدائه، واللى غناه لم يقدمه أحد غيره".

وخلال الحلقة وجهت أنغام سؤالا إلى هشام عباس، كيف بدأت رحلتك مع الموسيقى، ليرد هشام عباس: "أنا مش فاكر دخلت المزيكا إزاى، كبرت لقيت نفسى بغنى.. كنت بقعد فى البلكونة أغنى الأغانى اللى سمعتها لوحدى".

وأضاف هشام عباس: "كنت بحب عبد الحليم حافظ، وجدى كان سميع عبد الوهاب، فى المدرسة كنت بسمع عدوية، وحفظت أغانى فرقة المصريين لهانى شنودة، وبعد كدة محمد الحلو ومحمد منير وعلى الحجار".

وأكد هشام عباس: "عمرى ما كنت أتخيل إنى هغنى، أنا مهندس، ودرست هندسة ميكانيكا فى الجامعة الأمريكية، وأروح الاستوديو بليل فيه ناس كانت بتحارب عشان تعمل اللى أنا مكنتش عايز أعمله".