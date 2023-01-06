شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد: بعمل عيد ميلاد بنتى كل شهر.. ورامى صبرى: عندى توأم مختلفان عن بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجمان رامى صبرى وهاجر أحمد ضيفين في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدثت هاجر أحمد عن ابنتها قائلة: "أنا بعمل عيد ميلاد لابنتى كل شهر عشان كل يوم بيعدى بعتبره إنجاز وهى عندها 7 شهور دلوقتى".

وتابعت هاجر أحمد: "أنا كان نفسى أسميها إيزابيل لأنى كنت بعمل مسرح إسبانى وكان عجبانى الشخصية اللى بعملها وكان اسمها إيزابيل، وكنت مقررة أسمى بنتى بالاسم ده، بس أحمد زوجى اعترض وقال هيسميها غالية وأنا وافقت".

وعن طفولتها قالت هاجر أحمد: "وأنا صغيرة كنت شقية وبلعب كتير جدا واحنا 9 إخوات، والفرق بينى وبين أخويا الكبير 18 سنة".

وقال رامى صبرى: "أنا عندى توأم بس الاتنين مختلفين عن بعض خالص في كل حاجة، يعنى واحد عصبى وواحد عادى واحد بيحب الفلوس والتانى لأ، عندك مثلا عمر عنده حصالة محوش فيها بتاع 30 ألف جنيه، ياخد منى ومن والدته ويحوش، ولما تيجى والدته تستلف منه مثلا فلوس كام يوم ويقولها إنتى أخدتى منى فلوس أنا عاوزهم، أما على مش بيحب الفلوس ولا أى حاجة، بس الاتنين بيحبوا كرة القدم".

وعن طفولته قال رامى صبرى: "وأنا صغير كنت طفل هادى ومش بتاع مشاكل ولا خناقات، واحنا 5 إخوات، بس أنا أكبر واحد فيهم".



امير كرارة يستضيف رامى صبرى وهاجر أحمد فى سهرانين



هاجر احمد فى سهرانين



رامى صبرى فى سهرانين



رامى صبرى وهاجر احمد فى ضيافة أمير كرارة



هاجر احمد