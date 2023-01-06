شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام ودنيا سمير غانم ثنائي فني بـ 7 أعمال ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد الفنان محمد سلام على المشاركة في بطولة مسلسل النجمة دنيا سمير غانم الجديد الذى سيعرض في رمضان 2023، وهذا التعاون الفني السابع بينهما حيث أصبح الثنائى المكون بين الفنانة دنيا سمير غانم والفنان محمد سلام من أشهر الثنائيات في السنوات الأخيرة حيث تكونت بينهما كيمياء فنية حققت نجاحات عديدة سواء في الدراما أو السينما



محمد سلام ودنيا سمير غانم محمد سلام ودنيا سمير غانم



محمد سلام ودنيا سمير غانم محمد سلام ودنيا سمير غانم

محمد سلام ودنيا سمير غانم

بداية نشأة الثنائية كانت في 2009، في فيلم "طير أنت"، من بطولة أحمد مكي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، هو من تأليف أحمد مكي، أحمد الجندي، وعمر طاهر، ومن إخراج أحمد الجندي وفى عام 2010 شارك سلام مع دنيا كضيف شرف في فيلم "لا تراجع ولا استسلام".ثم التقى الثنائي في مسلسل الكبير مع أحمد مكى حيث شاركا في ما يقرب من أربعة مواسم في الفترة من 2010 حتى 2014 وفى عام 2015 التقيا أيضا فى مسلسل " لهفة " كما ألتقى الثنائى في مسلسل نيللي وشريهان ثم مسلسل الـ لا لا لاند، وأخيرا كان اللقاء في عام 2019 في مسلسل بدل الحدوتة تلاتة