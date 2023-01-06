شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى: كنت خايف من أغنية "حياتى مش تمام" وانتشار كورونا ساعدها بشكل مش طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّ النجم رامى صبرى ضيفاً في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدث خلال الحلقة عن أغنية "حياتى مش تمام"، قائلاً: "كنت خايف من الأغنية دى في البداية لأنها جت بعد ألبوم فارق معاك 2019، فقولت هانتج لنفسى وكفاية شركات إنتاج وأجرب حظى".

وتابع رامى صبري: "اجتمعت مع عزيز الشافعى وقلتله أنا عاوز أعمل أغنية وقالى على أغنية حياتى مش تمام، وعجبتنى بس حسيت إنها مش شبهى، وقولتله هاجربها وغنتها عندى وسمعتها لأصحابى وزوجتى واهلى، وكل لما حد يسمعها يقولى جميلة، غير لما تعمل أغنية ومحدش يقول حاجة".

وأضاف رامى صبرى: "أنا بحب الجراءة في الأغانى وبقول مش هاخسر حاجة، ونزلت الأغنية وبدأ فيروس كورونا، وقولت خلاص الأغنية وقعت، ولكنى تفاجأت أنها من 3 ملايين طلعت إلى 30 مليون مشاهدة في شهر واحد، واكتشفت إن في تريند احنا خاصمنا الشوارع، فبجد كورونا ساعدتها بشكل مش طبيعى".

وعن أغنية "لما الراجل يتكلم" قال رامى صبرى: "لما الراجل يتكلم بهدلتنى، كنت قاعد شايف صور زى الأفلام ست تزعق لزوجها أو واحدة ترمى زوجها بالشنطة، فقلت لازم اعمل اغنية للراجل، واتبهدلت من الستات بسبب الأغنية دى، بس حققت نجاحا وبقى العرايس بيطلبوها في الأفراح انى أغنيها".



امير كرارة يستضيف رامى صبرى وهاجر أحمد فى سهرانين



رامى صبرى فى سهرانين



رامى صبرى وهاجر احمد فى ضيافة أمير كرارة