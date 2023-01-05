شكرا لقرائتكم خبر عن استعراضات سمية الخشاب وكوميديا إدوارد وأحمد فتحى فى أول عروض "كازينو بديعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل العرض المسرحي "كازينو بديعة" بطولة سمية الخشاب، على أحد مسارح القاهرة الجديدة، بحضور لفيف من الفنانين والإعلامين أبرزهم المخرج شادي علي، والفنان رامي وحيد، والفنانة هبة عبد الغني، ومصمم الاستعراضات عاطف عوض، وأدت الفنانة سمية الخشاب استعراضات ضمن أحداث المسرحية، كما سيطرت حالة الكوميديا على طابع العمل من لخال النجوم إدوارد وأحمد فتحى.

مسرحية "كازينو بديعة" هي مسرحية غنائية استعراضية كوميدية من كتابة أحمد الإبياري ومن إخراج طارق الإبياري، ومن بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري، علاء مرسي، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم، أحمد سعد ميشو، وأشعار أبو السعود الإبياري، ومن إنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

وفي سياق متصل تلعب الفنانة سمية الخشاب دور البطولة في "التاروت" مع الفنانة رانيا يوسف ومن إخراج ابرام نشأت.

فيلم "التاروت" بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقى مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ونرى مدى تأثير الحادثة في حياتهن.