شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى لـ شيرى عادل: كل سنة وأنتِ أعظم انتصاراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت جلسة تصوير جديدة الفنانة شيرى عادل وزوجها طارق صبرى، احتفالا بالعام الجديد، ونشر صبرى الصور على حسابه على "إنستجرام"، ووجه من خلالها رسلة لـ شيرى قائلا: "كل سنة وأنتِ أعظم انتصاراتى".



شيرى عادل وطارق صبرى



شيرى عادل وطارق صبرى



شيرى عادل وطارق صبرى

من ناحية أخرى بدأت الفنانة شيرى عادل تصوير أول مشاهد مسلسل "جروب الدفعة" اليوم السبت، والذى تدور أحداثه فى 15 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج محمد عبد السلام، ومنتج فنى مصطفى الغزولى، وتجمع المشاهد الأولى كلا من شيرى عادل وميدو عادل وعدد من الفنانين الشباب.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من شيرى عادل، ميدو عادل، ولاء الشريف، ومن المقرر أن تتعاقد الشركة مع عدد من الفنانين الشباب، خاصة أن الأحداث تدور في إحدى الجامعات، وتتطور الأحداث بشكل متصاعد مع الخطوط الرئيسية للشخصيات.

يشار إلى أن شيري عادل انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل "الغراب" وتم تصوير الحلقات داخل أحد القصور القديمة، ويتكون المسلسل من 10 حلقات تدور أحداثها في إطار تشويقي وكل حلقة عبارة عن موضوع مستقل، وتدور أحداث العمل بشكل عام في إطار من التشويق والجريمة، والذي يقدم بشكل مختلف من خلال العمل الذي يحمل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة.

المسلسل تأليف الكاتبة الأردنية سجى محمد خليفات، في أول تجربة لها في الدراما المصرية، وإخراج محمد هاني في أول تجربة إخراج تليفزيوني له، وسبق وقدم عدة أفلام قصيرة، كما عمل مخرجًا منفذًا في العديد من المسلسلات.

يذكر أن شيري عادل شاركت فى الموسم الشتوى الماضى في بطولة حكاية "أمر شخصي"، وهي الرابعة من مسلسل "إلاّ أنا" بطولة ميدو عادل وإيهاب فهمي وجمال عبدالناصر ونهال عنبر ومعتز هشام ونور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف عمر عبدالحميد، مدير التصوير تامر جوزيف، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى بشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية.