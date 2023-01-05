شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر بصحبة ابنته أثناء اصطحابها للمدرسة بالتزامن مع عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل برادلي كوبر مؤخراً في مدينة مانهاتن ، حيث أمضى بعض الوقت الجيد مع ابنته المحببة بالتزامن مع عيد ميلاده الـ 48، وتلك ليست المرة الأولى للنجم الشهير بصحبة ابنته حيث سبق وظهرا معاً خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة سواء مع والدتها ايرينا شايك أم لا.



برادلى كوبر وابنته

وذلك بعدما تم التقاط صور للثنائى برادلى كوبر وايرينا شايك معاً، وذلك بصحبة ابنتهما "ليا" بالتزامن مع احتفالات عيد الشكر، حيث أثارا بهذا الظهور مرة أخرى الشائعات حول عودة علاقتهما من جديد، بعد سلسلة من الظهور المتكرر منذ النصف الثانى من العام الماضى 2022.

والتقطت عدسات الكاميرات، قبل أيام صورًا لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.

حقيقة عودة برادلى كوبر وايرينا شايك

والتقطت عدسات الكاميرات، قبل أيام صورًا لبرادلي كوبر وإيرينا شايك وهما يتبادلان النظرات العاطفية أثناء تواجدهما في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.