شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تكشف عن الصور الأولى لشخصيتها فى مسلسل "عملة نادرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة جومانا مراد عن الصور الأولى للشخصية التي تجسدها في مسلسل "عملة نادرة" الذى تشارك في بطولته مع النجمة نيللى كريم والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تجسد خلال أحداث العمل شخصية صعيدية، ونشرت جومانا 3 صور من شخصيتها في العمل على حسابها بموقع "انستجرام" من تصوير نيللى كريم.

وتخوض جومانا مراد تجربتها الثانية في الدراما الصعيدية خلال مسلسل "عملة نادرة" وذلك بعد 17 سنة من تقديمها الدور الصعيدى للمرة الأولى في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة الراحلة سهير البابلى عام 2005، واستكلمت جومانا تصوير مشاهدها هذا الأسبوع بعد انتهاء حالة الحزن التي عاشتها مؤخراً برحيل والدها.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، مريم الخشت، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتشارك جومانا مراد أيضاً في مسلسل "بابا المجال" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والعمل بطولة مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، سوسن بدر، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد نجاتى، محمود حافظ، فرح يوسف، سما ابراهيم، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

كما انتهت جومانا مراد من تصوير دورها في مسلسل "مهب الريح" المكون من 45 حلقة، والذى تجسد فيه شخصية محامية تعمل في مكتب محاماة يمتلكه اياد نصار، والعمل بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.



جومانا مراد بشخصيتها الصعيدية فى مسلسل عملة نادرة



جومانا مراد بشخصيتها فى مسلسل عملة نادرة