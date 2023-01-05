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شكرا لقرائتكم خبر عن 57 عامًا على عرض فيلم “صغيرة على الحب”.. لسعاد حسنى ورشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر
والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين سعاد حسنى ورشدى أباظة وسمير غانم.
صغيرة على الحب
تدور أحداث الفيلم حول "كمال" الذى يعمل مخرجاً تليفزيونياً، ويبحث عن طفلة صغيرة للقيام ببطولة الاستعراض الجديد الذى يقوم بإخراجه، وتحاول خطيبته سميحة، أن تجعله يسند إليها الدور بشتى الطرق، ولكنه لم يكن مناسباً لها، ويقوم المخرج بالإعلان عن مسابقة لاختيار طفلة كبطلة للاستعراض المنتظر، فتقرر سميحة الفتاة الناضجة أن تتنكر فى زى طفلة لكى تسند إليها البطولة.
وقام السيناريست الراحل أبو السعود الإبيارى من اقتباس العمل من مسرحية إدلر جونسون، بالتعاون مع المخرج نيازى مصطفى، ليخرج للنور واحد من أهم الأفلام الرومانسية فى العصر الذهبى للسينما المصرية وتم تمصير القصة،و أبو السعود الإبيارى، أتاحت له الجهة المنتجة للعمل أن يحول المسرحية إلى فيلم، وأمهلته 10 أيام فقط لكتابة السيناريو، وهو ما تحقق بالفعل .