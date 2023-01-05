شكرا لقرائتكم خبر عن 57 عامًا على عرض فيلم “صغيرة على الحب”.. لسعاد حسنى ورشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمراليوم الخميس 57 عامًا على عرض فيلم "صغيرة على الحب" وطرح الفيلم في5 يناير 1966 ويعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية طوال تاريخها، الذى يجمع بين الرومانسية وكوميديا الموقف.

والفيلم ما زال محفورا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات ويضحكون على المشاهد الكوميدية بين سعاد حسنى ورشدى أباظة وسمير غانم.



صغيرة على الحب

وفيلم "صغيرة على الحب" من بطولة سعاد حسنى ورشدى أباظة وسميرغانم ونورالدمرداش ونادية الجندى، وهو من تأليف أبو السعود الإبيارى وإخراج نيازى مصطفى.

تدور أحداث الفيلم حول "كمال" الذى يعمل مخرجاً تليفزيونياً، ويبحث عن طفلة صغيرة للقيام ببطولة الاستعراض الجديد الذى يقوم بإخراجه، وتحاول خطيبته سميحة، أن تجعله يسند إليها الدور بشتى الطرق، ولكنه لم يكن مناسباً لها، ويقوم المخرج بالإعلان عن مسابقة لاختيار طفلة كبطلة للاستعراض المنتظر، فتقرر سميحة الفتاة الناضجة أن تتنكر فى زى طفلة لكى تسند إليها البطولة.

وقام السيناريست الراحل أبو السعود الإبيارى من اقتباس العمل من مسرحية إدلر جونسون، بالتعاون مع المخرج نيازى مصطفى، ليخرج للنور واحد من أهم الأفلام الرومانسية فى العصر الذهبى للسينما المصرية وتم تمصير القصة،و أبو السعود الإبيارى، أتاحت له الجهة المنتجة للعمل أن يحول المسرحية إلى فيلم، وأمهلته 10 أيام فقط لكتابة السيناريو، وهو ما تحقق بالفعل .