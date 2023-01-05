شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نقابة الممثلين يزور الفنان عمرو محمد على بعد لقائه مع الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من أعضاء مجلس نقابة الممثلين الفنان عمرو محمد على في منزله ومنهم الفنان أحمد سلامة ومصطفى حجاج مصمم الاستعراضات، وعبر عمرو محمد علي عن فرحته بتلك الزيارة، موجها الشكر لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي على استجابته السريعة لطلبه الذى عبر عنه خلال برنامج حكايات زينب والذي تقدمه الزميلة الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه، والمذاع على تليفزيون الخليج 365، حيث قرر الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية منحه عضوية عاملة بالنقابة ومعاشا استثنائيا.

وكان برنامج حكايات زينب انفرد بأول حوار وظهور للفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق فى مسلسل أرابيسك بعد اختفائه وغيابه عن الأضواء لمدة تزيد عن 17 عاما، منذ قدم آخر أعماله وهو مسلسل حدائق الشيطان عام 2006 ، كشف خلاله عن مأساة مرضه وإصابته بمرض التصلب المتعدد "ms"، الذى أعجزه عن الحركة وأثر على نظره وسبب له عدم اتزان مما جعله لا يخرج من بيته منذ سنوات.

وقال عمرو محمد على خلال الحوار إنه رغم عمله بالفن منذ طفولته وحتى أقعده المرض وهو فى نهاية سن العشرينات، لم يعمل بأى مهنة أخرى سوى التمثيل إلا أنه ليس عضواً بنقابة الممثلين وليس له معاش أو تأمين.

وفى استجابة سريعة وبمجرد أن شاهد أشرف زكى نقيب الممثلين حوار الفنان عمرو محمد على تلفزيون الخليج 365 تواصل معه ومع والدته واستجاب لندائه.



