شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على جثمان والدة طارق لطفي وملامح الحزن على وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع الممثل طارق لطفي جثمان والدته إلى مثواها الأخير، عقب تأدية صلاة الجنازة عليها عصر اليوم الخميس فى مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

شارك فى الجنازة الفنان مجدى فكرى عم النجم طارق لطفى، وكذلك الفنان هاني رمزي.

ملامح الحزن على وجه طارق لطفي

وظهرت ملامح الحزن والتأثر على وجه النجم طارق لطفى بعد صلاة الجنازة وخلال تشييع جثمان والدته.

موعد عزاء والدة طارق لطفي

ومن المقرر أن يتلقى طارق لطفى العزاء يوم الأحد المقبل من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

يذكر أن طارق لطفي كشف عن وفاة والدته صباح اليوم من خلال حسابه على "فيسبوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، مشيرًا أن صلاة الجنازة على الراحلة ستقوم اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفى ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك"،: "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

آخر أعمال طارق لطفي

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.