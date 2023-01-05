شكرا لقرائتكم خبر عن سعاد نصر.. الأم فى "عائلة ونيس" .. لا تُعوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعاد نصر ابنة شبرا، وسيدة الكوميديا البسيطة، ولدت فى 12 مارس عام 1953، ورحلت عن عالمنا فى 5 يناير 2007، بعد غيبوبة استمرت لعام كامل نتيجة لجرعة زائدة من المخدر أثناء قيامها بعملية شفط للدهون فى أحد مستشفيات القاهرة.

سعاد نصر فنانة صاحبة تاريخ طويل من الإبداع فعرفت بأدوارها الكوميدية، وذاع صيتها وأصبح وجهها مألوفا ومرتبطا بمسلسل "يوميات ونيس" الذى أبدعت فيه بمشاركة الفنان محمد صبحى.

فى حى شبرا ولدت سعاد نصر، والتحقت بمعهد الفنون المسرحية وتخرجت عام 1975، اكتشفها الفنان كرم مطاوع. وبدأت مسيرتها بفيلم "الغيرة القاتلة" عام 1982، منحتها يوميات ونيس شهرة كبيرة ، تزوجت مرتين أولهما من الفنان أحمد عبد الوارث

شاركت سعاد نصر فى بداياتها بالعديد من ومنها فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 1982، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، و توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم "هنا القاهرة" الذي وضعها في مصاف نجمات الكوميديا ، وشاركت فيه النجم محمد صبحى ، وبعدها توالت أعمالهما معاً والتى كانت علامات بارزة فى مشوار سعاد نصر الفنى ، وشاركته العديد من الأعمال ومنها مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجي" ، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.

وتوفيت فى 5 يناير 2007 وقال النجم محمد صبحى عنها إن وفاتها "أربكته".

قالت الفنانة سعاد نصر فى إحدى اللقاءات، إن جمهورها أصبح يلقبها بـ "ماما مايسة"، بعد أن نجحت سعاد نصر فى تجسيد المعنى الحقيقى للأم المثالية التى تربى أبناءها على المبادئ والقيم بمساعدة زوجها "ونيس" فى مسلسل "يوميات ونيس"، الذى تربى عليه جيل كامل تعلق بكل تفاصيل العمل حتى إن البعض مازال يردد نشيد "بابا ونيس، ماما مايسة، إحنا ولادكوا هنرفع راسكوا".

وبعد نجاح عدة أجزاء من مسلسل "يوميات ونيس" وبعدما ارتبط الجمهور بأفراد أسرة ونيس، فجأة رحلت "مايسة" وبرحيلها حدث شرخ فى تكوين العائلة وظن البعض أن تحل محل سعاد نصر فنانة أخرى لتجسيد دور "مايسة"، وهو ما رفضه محمد صبحى، إذ أكد أنه لم يتوقع أو يتخيل أى فنانة تقدم شخصية الراحلة سعاد نصر، فى مسلسله "يوميات ونيس"، وقرر أن يقدم باقى الأجزاء بدون زوجة، وفاءً لها.