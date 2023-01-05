شكرا لقرائتكم خبر عن السوبرانو العالمية أميرة سليم تحتفل بعيد الميلاد بطرح كليب "مروت آك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت السوبرانو العالمية أميرة سليم فيديو كليب أغنيتها الجديدة " مروت آك" كهدية لمصر والمصريين في موسم الأعياد.

الأغنية تم تصويرها وإنتاجها في فرنسا من خلال فريق عمل متحمس ومؤمن بفكرة تقديم أغاني باللغة المصرية القديمة، حيث تم تصوير وتجهيزالأغنية خلال اسبوعين.

وقالت أميرة سليم: "لكي تكتمل هديتي لمصر والمصريين في اعياد السنة الجديدة، كان من المهم تقديم "مروت اك" في فيديو ينقل للمستمع حالة الاغنية الحالمة بكل تفاصيلها، بالإضافة إلي أهمية هذه الخطوة بطرح اول أغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة من خلال فيديو كليب يعبرعن العمل فنيا وموسيقيا الغرض منه عمل وصلة روحية بين الاغنية والمستمع".



اميرة سليم

وأضافت "كما كنت حريصة علي وضع الترجمة بالعربية والانجليزية لتصل لكل العالم، وأيضا كلمات الأغنية لكي يستطيع اي احد ان يغني ويدندن اللحن معي ويتذوق طعم اللغة المصرية القديمة من خلال لحن بسيط وشاعري ورومانسي ارتجلته علي مقطوعة الهارب للعظيم الموسيقارباخ ومن خلال معاني تعبر عن عفوية وبساطة المصريين القدماء في التعبير عن مشاعر الحب، خاصة وانها من قصائد الحب التي يعبرعنها المواطن المصري العادي وليس فقط الملوك والكهنة والآلهة، فهذا الكليب وكلمات الاغنية ستجعل الجمهور يشعران المصري القديم كان ايضا يعيش قصص الحب بحرية ونقاء وليس فقط ثقافة الموت ومابعد الموت بل كان يحب الحياة والنور والجمال".



اميرة سليم وفريق عمل الفيديو كليب

وعن كواليس التصوير وفريق العمل الذي شارك في تقديم الكليب فأشارت "تم تصوير الفيديو كليب في فرنسا مع فريق عمل مؤمن بالفكرة ومتحمس لها، فهي المرة الثانية التي أتعاون فيها مع المخرج هشام عبد الخالق كمشرف انتاجي للكليب، وايضا مع مدير التصوير مدحت سعودي و المقيمين في فرنسا، كما سعدت بالتعاون لأول مرة مع المونتير كمال أبوهاشم الذي شارك في مونتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج لأفلام عديدة منها روائية طويلة وقصيرة ووثائقية في مصر والعالم العربي، والحقيقة أنا فخورة وسعيدة بأن هذا الكليب هو ثمرة رؤية فنية اشترك الكل في تقديمها، وهذه هي الروح الكامنة وراء المجهود الذي بُذل في كواليس اول أغنية رومانسية باللغة المصرية القديمة".