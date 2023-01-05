شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يدعم ابن أخيه طارق لطفى ويرافقه مع جثمان والدته فى صلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مجدي فكري - عم الفنان طارق لطفى، على دعم ابن أخيه، ومواساته في وفاة والدته التي رحلت عم عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع المرض.

وقال مجدي فكري لـ ”الخليج 365”، إنه برفقة طارق لطفي حاليا ويتواجدان كه جثمان والدته استعدادًا لصلاة الجنازة عليها من مسجد الشرطة بالتجمع بعد صلاة العصر، مشيرًا أن الأسرة ستتلقى العزاء الأحد المقبل من نفس المسجد.

يذكر أن طارق لطفي كشف عن وفاة والدته صباح اليوم من خلال حسابه على "فيسبوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، مشيرًا أن صلاة الجنازة على الراحلة ستقوم اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك"،: "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.