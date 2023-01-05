شكرا لقرائتكم خبر عن شافكي المنيري تحيي ذكرى رحيل ممدوح عبدالعليم: مرت السنوات وروحك تسكننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الإعلامية شافكي المنيري ذكرى رحيل الفنان القدير ممدوح عبد العليم، معبرة عن اشتياقها الشديد له، ونشرت صورة له عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "5 يناير.. ومرت 7 سنوات.. غياب، فقدان .. نعم فقدان كتير علي وجع فقدان انسان لا يعوض".

وتابعت: "سنوات وعدتك فيها وأنا أودعك بدموع المفاجأة وولع الفجيعه إني هاكمل وأحاول وأسند ابنتنا الوحيدة.. وعدتك ألا انكسر واعافر مع الدنيا من غيرك.. مرت السنوات نعم.. شهور وأيام طويلة على قصيرة، دموع على آهات على ضحكات ذكريات حلوة. كلها مرت .. وعدتك ونجحت ان ابقي إلي هنا حتى التخرج والنجاح والتفوق ووضعها علي طريق الحياه".



ممدوح عبدالعليم

وأعربت شافكي عن افتقادها الشديد للراحل ممدوح عبد العليم، مشيرة: "قد اكون نجحت ونجحت هي كثيرا وتفوقت ولكن القلب لم يتخلص من اوجاعه باتت عميقه في داخلنا مهما حاولنا.. اننا نفتقدك ونفتقد الانسانيه كلها.. الرقه، الاهتمام اليومي الخوف علينا وكاننا جواهرك الثمينه.. نعم مرت.. نعيش، اعمل ناكل نخرج نلبس ونضحك ولكن روحك تسكنا هي التي تصون هذه الاسره الصغيرة".

واختتمت حديثها قائلة: "دعواتنا لم تنقطع يوما.. بقي ان تعرف انك في القلب دائما مهما زادت ارقام السنين، وساظل اجدد العهد ان نبقي نحاول ونضحك ونعيش الحياه من اجلك ونرضي.. نعم مرت السنوات وتمر ونمر الحمد لله.. وحشتنا يا اغلي واجمل من جاء الي هذه الدنيا".

رحل الفنان الكبير ممدوح عبد العليم في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2016 إثر تعرضه لأزمة قلبية، تاركًا وراءه إرثا فنيا كبيرا.