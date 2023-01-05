الظهور الأول لنجل الفنان محمد رجب.. لن تصدّق كيف يشبه والده! – شاهد الصورة

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 03:51 مساءً - قال الفنان محمد رجب إنه توجه إلى السعودية من أجل رؤية نجله يوسف والقضاء معه فترة إجازته بعد انشغاله طوال الفترة الماضية بسبب تصوير أحدث أعماله الدرامية مسلسل الونش.

وعلى هامش تلك الزيارة، أجرى “رجب” لقاء تلفزيوني مع قناة النهار الفضائية وشهد هذا اللقاء ظهور نجله الوحيد “يوسف”

وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور النادر لنجل الفنان مشيدين بوسامته وبالشبه الكبير الذي يجمعه بوالده.

نجل محمد رجب فى ظهور نادر مع والده

وخلال اللقاء تحدث نجل الفنان محمد رجب عن علاقته بوالده وعن أمنيته في أن يصبح طبيبًا بشريًا كما كان يتمنى جده الراحل الذي توفي قبل أشهر قليلة، وليس ممثلًا مثلما يعمل والده.

زواج محمد رجب

يُذكر أن الفنان محمد رجب كان متزوجًا من سيدة سعودية الجنسية تُدعى “غدير”، بعد قصة حب مفاجئة أنتهت بالأنفصال، وأعلن “رجب” خبر الطلاق قبل سنوات دون أن يذكر السبب، ويعيش إبنه الوحيد يوسف مع والدته في السعودية، ويحرص النجم المصري على السفر إليه باستمرار لقضاء بعض الوقت معه.

وكشف الفنان ​محمد رجب في تصريح صحفي سابق عام 2013​ عن أسباب زواجه من ​فتاة سعودية​، وقال في حديثه :”تعارفي إلى زوجتي السعودية جاء بمحض الصدفة، وجدت فيها كل مميزات الزوجة الصالحة والمناسبة لي، فخطفت قلبي، ولم أتردد في الإقدام على خطوة الزواج التي أجلتها كثيراً، وأقمنا حفل الزفاف في السعودية”.

كما أكد «رجب»، أن الحب كان من الأسباب التي أدت للزواج، موضحاً أنه عاش مع زوجته بسعادة بالغة، خاصة أنها كانت توفر له استقراراً نفسياً، ينعكس إيجابًا على حياته الفنية، كما أشار أنها كانت تهتم بكل التفاصيل مما يهيئ له الجو المناسب ليبدع ويقدم أفضل ما لديه. وعن أسباب الأنفصال لم يعلن عنها أيًا من الطرفين حيث وقع في العام 2014. بعد زواج استمر لمدة 5 سنوات.

مسلسل “مشوار الونش” جديد محمد رجب

وعلى الصعيد الفني، يقوم الفنان محمد رجب ببطولة مسلسل “مشوار الونش” الذي يعد أحدث أعماله الدرامية ، ويقوم بتصويره تزامنًا مع عرضه يوميًا على قناة الحياة ومنصة watch it الرقمية،

يعرض مسلسل “مشوار الونش” للنجم محمد رجب، على قناة الحياة يوميًا من الأحد للخميس ويعرض الساعة 9 مساء ويعاد عرضه الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية.

مسلسل “الونش” مكون من 45 حلقة، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيل والفنان عمر كمال بغناء تتر العمل.

طرحت منصة Watch It الأغنية الدعائية للمسلسل والتي تغنيها المطرب عمر كمال ووكلمات كريم سامى وتوزيع زووم وألحان هيثم ‏نبيل، وتقول كلمات الأغنية: “في القلوب موجة مشاعر واختيارك بين إيديك، قلب يبني معاك حياته، وقلب تاني يهد فيه، يوهمك إنك أمانه، تصحى تلقاه ساب مكانه، تلقى ندمك فات أوامه، القلوب هتشوف عينيك”.

تدور أحداث مسلسل “مشوار الونش”، حول حسن (محمد رجب) رجل أعمال يمتلك معرضا كبيرا للأدوات الصحية، ومتزوج من كاميليا (دانا حلبى) دكتورة التجميل، حيث تزوجها بعدما كانت من أسرة بسيطة واستطاع نقلها إلى مستوى اجتماعى أعلى، فيما تظهر نوارة (ميرهان حسين) والذى كان قد تزوجها حسن عرفياً ولكنها تعود وتكشف له حملها منه ليتزوجها مرة أخرى ويعيش حياة قلق من بسبب اخفائه هذه الزيجة.

المسلسل يسجل التعاون الثالث على التوالي بين الثلاثى محمد رجب والمؤلف أحمد عبد الفتاح والمخرج إسماعيل فاروق في الدراما التليفزيونية، بعد نجاحهم في مسلسلى “الأخ الكبير” الذى شارك في بطولته هبة مجدى وأيتن عامر وعبير صبرى، و”ضربة معلم” الذى شارك في بطولته رانيا فريد شوقى ومى سليم وهاجر أحمد ورياض الخولى.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل “الاختيار 2” الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

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