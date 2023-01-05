“بالحجاب” .. أحدث ظهور للفنانة عفاف راضي

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 03:51 مساءً - شاركت الفنانة عفاف راضي متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وثقت من خلالها تواجدها في السعودية لأداء مناسك العمرة في أحدث ظهور لها .

ظهرت عفاف راضي في الصور من مكان إقامتها أمام الحرم المكي برفقة ابنتها المطربة الشابة مي كمال .

وأرفقت الصور بتعليق هنأت فيه عفاف راضي متابعيها وجمهوره بالعام الميلادي الجديد، فكتبت قائلة: “سنة جديدة .. بداية جديدة إن شاء الله 2023 .. كل سنة وأنتم طيبين” .

وفي سياق كانت آخر حفلات الفنانة عفاف راضى فى مهرجان الموسيقى العربية الـ31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية فى الفترة من 20 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر الماضى .

وسبق وأن كشفت عفاف راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز في برنامجها ”ست الستات” المذاع على قناة “صدى البلد” أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية .

فقالت الفنانة المصرية إن ابتعادها يعود إلى تغير المناخ الذي اعتادت عليه خلال فترة زيادة نشاطها الغنائي قبل سنوات طويلة .

وأضافت أن الأمر يعود إلى المشاكل الإنتاجية التي اختلفت عما كانت عليه السابق من ناحية تسويق الأغاني للقنوات وفي الخارج ومتابعة العمل وليس فقط الجانب المادي لإنتاج الأغنية .