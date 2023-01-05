شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي يتلقى العزاء فى وفاة والدته الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالتجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الفنان طارق لطفي موعد تلقيه العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم يوم الأحد المقبل، بعد صراعها مع المرض خلال الفترة الماضية .

ومن المقرر أن يتلقى طارق لطفي العزاء يوم الأحد المقبل من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

يذكر أن طارق لطفي كشف عن وفاة والدته صباح اليوم من خلال حسابه على "فيسبوك"، حسب كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، مشيرًا أن صلاة الجنازة على الراحلة ستقوم اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالتجمع الأول.

وحرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي"، كما كتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك"،: "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره".

وكان "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.