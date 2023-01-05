شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر وفتحى عبد الوهاب يعزيان طارق لطفى فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على دعم الفنان طارق لطفي ومواساته، بعد وفاة والدته صباح اليوم، منهم الفنانة وفاء عامر التي كتبت عبر حسابها على "انستجرام": "البقاء لله والدوام لله، خالص العزاء والمواساة في وفاة والدة الفنان طارق لطفي".

وكتب الفنان فتحي عبد الوهاب عبر حسابه على "فيسبوك"،: "البقاء لله والدوام لله خالص العزاء لصديقي طارق لطفي في وفاة والدته، ربنا يرحمها ويصبره"، بينما كتبت الفنانة حنان شوقي: "البقاء لله، إنا لله وأنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمه الله تعال والدة اخويا وصديقى الفنان دامث الخلق طارق لطفي، الله يرحمها و يسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الأبرار يا حبيبي، خالص العزاء للأسرة الكريمة".



فتحي عبد الوهاب

وكان الفنان طارق لطفي كشف عن وفاة والدته عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة"، مشيرا أن صلاة الجنازة على الراحلة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالتجمع، مطالبا جمهوره بالدعاء لها.

يذكر أن "لطفي" قدم في رمضان الماضي 2022 مسلسل "جزيرة غمام" الذي حصد نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشاركه بطولته كل من: فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال.