“فرح لهزيمة مصر في 67 وحرم الفن” .. فريدة الشوباشي تعترض على تقديم مسرحية عن الشيخ الشعراوي

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:44 مساءً - كشفت الكاتبة وعضو مجلس النواب المصري فريدة الشوباشي عن تقدمها بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، أعربت من خلاله عن رفضها تقديم مسرحية عن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراي .

وذلك بعد تداول أنباء مؤخرا عن تقديم سيرة الشيخ الشعراوي في عمل مسرحي يتم عرضه خلال شهر رمضان 2023 على خشبة المسرح القومي ضمن مجموعة عروض تحت عنوان “مسرح السيرة”، في إطار خطة العام الجديد للبيت الفني للمسرح .

نشرت فريدة الشوباشي صورة لطلب الإحاطة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتبت في تعليقها عليها: “تقدمت اليوم في مجلس النواب بطلب احاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة” .

تابعت: “في شأن ضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي في وسائل التوعية وتصحيح المفاهيم المشوهة مثل الفنون عامة :سينما ومسرح ومسلسلات وسؤال علي سبيل المثال لا الحصر: كيف يقوم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة بإنتاج مسرحية عن الشيخ الشعراوي” .

أضافت: “الذي سجد لله شكرا علي هزيمة ٦٧ وقال بثقة أنه فرح لهزيمة مصر ..الوطن.. وكيف يمكن توطيد شعور الانتماء الوطني لمشاهدي هذة المسرحية، وكذلك حرم الشعراوي الفن وأموال الفن، إضافة إلى تحريضه علي عدم وضع النقود في البنوك لأن فوائد البنوك حرام” .