تغير ملحوظ في ملامح خالد سليم في أحدث ظهور له.. والجمهور : فكرناك أمير كرارة! – «صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:44 مساءً - شارك الفنان خالد سليم صورة سيلفي جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر خالد سليم عبر خاصية “الاستوري”، مرتديا طقما شتويا مع أيس كاب، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

ولكن اللافت كان في التغيير الملحوظ في ملامح وجهه بسبب فقدانه بعض الكيلوغرامات الزائدة، مما جعل البعض يشبهه بالفنان أمير كرارة.

خالد سليم عبر ستوري إنستجرام

مرض خالد سليم

هذا وقد شف الفنان خالد سليم، مؤخرًا تفاصيل تعرضه لأزمة نفسية بسبب مرضه وزيادة وزنه، خلال حواره ببرنامج “سهرانين” المذاع عبر قناة “أون إي” قائلا إن وزنه زاد لـ 132 كيلو بسبب اصابته بورم فى الأحبال الصوتية وكان يأخذ كورتيزون كعلاج.

وتابع خالد سليم: وزنى زاد وبقيت شبه البالونة، وبدأ الكارهون والجمهور التنمر عليّ حتى الأصدقاء لكن بعشم حتى أصبت بحالة نفسية سيئة وكنت كاره نفسى وحتى اللبس ماكنش بييجى على مقاسى”.

وأضاف الفنان الشاب خلال حواره قائلا:” بعد التنمر وقفت مع نفسي وقفة ونزلت وزنى من 132 لـ 88 كيلو”.

وقال سليم:” وأنا في الجامعة كان عشقي الأول والأخير الفنانة أنغام، ومرة لقيت البريد الخاص بالتواصل مع الفنانين فكتبت جواب لأنغام من 6 صفحات”.

وأوضح:” لما قابلتها قولتلها وقالتلي الجواب ده فين قولتلها عندي في البيت محتفظ بنسخه منه، ومازالت محتفظ بنسخة منه حتي الآن”.

مسلسل “السجل الأسود” أحدث أعمال خالد سليم

وعلى الصعيد الفنى، يجتمع الفنانان خالد سليم ومي سليم في مسلسل “السجل الأسود” للمخرج جميل جميل المغازى، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى للعرض في شهر رمضان 2023 المقبل، ويسجل العمل التعاون الرابع بين الثنائى في الدراما والسينما اذ اشتركا سوياً في مسلسلين وفيلم.

وقدم الثنائي مي سليم وخالد سليم أول عمل بينهما وهو مسلسل “جبل الحلال” مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي تم عرضه عام 2014، وشارك فى بطولته وفاء عامر وطارق لطفى وياسمين صبرى وكريم محمود عبد العزيز وهبة مجدى ونرمين الفقى وعدد كبير من الفنانين وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب.

والتقت مي سليم وخالد سليم لثانى مرة فى فيلم “شكة دبوس” الذى قدما بطولته سوياً عام 2015، وشارك فى بطولته محمد شاهين ونسرين أمين وسامية طرابلسى وسامى مغاورى ووائل عبد العزيز، ومن تأليف أيمن عبد الرحمن، ومن إخراج أحمد عبد الله صالح، وخضعا لجلسة تصوير من أجل غلاف أحد المجلات وقتها.

ثالث الأعمال التى اجتمعا فيها الثنائى مسلسل “اختيار اجبارى” الذى تم عرضه 2017 وقدمت مى دور زوجة خالد فى الأحداث، وشارك فى بطولة عمل أحمد زاهر، كريم فهمى، إنجى المقدم، هيدى كرم، سلوى محمد على، فاطمة ناصر، أحمد كمال، هند عبد الحليم، انجى أبو زيد ومحمود حجازى إخراج التونسى مجدى السميرى، وتأليف حازم متولى.

يُذكر أن مسلسل “السجل الأسود” تأليف ياسر بدوى وناصر طوبال وإخراج جميل جميل المغازى وتدور أحداثه في اطار اجتماعى تشويقى وهو بطولة خالد سليم، مى سليم هالة فاخر، منذر رياحنة، محمد نجاتي، حازم إيهاب، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال خالد سليم “مسلسل عودة البارون” الذي يشارك في بطولته حسين فهمي ، ميس حمدان، علاء مرسى، سامى مغاروى، نهال عنبير، رزان مغربى وعدد من نجوم الأردن ولبنان، ومن تأليف وإخراج سامر خضر الذى يخوض لأول مرة تجربة الإخراج بمصر بعد مشواره الطويل بالأردن، ويجسد خالد ضمن احداث العمل شخصية شاب ثرى يمتلك عددًا من الشركات.

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