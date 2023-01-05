أحمد فهمي يحتفل بعيد ميلاد زوجته هنا الزاهد

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:44 مساءً - حرص الفنان أحمد فهمي على تهنئة زوجته الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تجمع أحمد فهمي بهنا الزاهد، كتب في تعليقه عليها ومعايدته لزوجته: “كل سنة وانتي طيبة يا هنونة ودايماً ناجحة ومكسرة الدنيا وفخور بيكي” .

وردت هنا الزاهد في تعليق لها على زوجها قائلة: “وأنت طيب يارب .. أنا اللي فخورة بيك دائما” .

وفي سياق آخر تنتظر الفنانة هنا الزاهد عرض فيلم “مستر إكس” الذى يجمعها بزوجها أحمد فهمي، والمقرر طرحه في صيف 2023 .

ويشاركهما في بطولة الفيلم كلا من: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبرى فواز، وآخرين .

وفيلم “مستر إكس” قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب وإنتاج أحمد السبكي .