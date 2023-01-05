الحكم على منة شلبي في قضية حيازتها للمخدرات

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:44 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس بحبس الفنانة منة شلبي لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وتوقيع غرامة مالية عليها قدرها 10 آلاف جنيه في القضية التي اتهمت فيها بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي .

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة محامي الفنانة منة شلبي التي تغيبت عن الحضور في أولى جلسات محاكمتها، والذي التمس من المحكمة براءة موكلته من الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرا إلى أن عملية تفتيش حقائب “شلبي” في المطار لم تتم في وجودها .

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة الفنانة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازتها للمخدرات “جوهر الحشيش” بقصد التعاطي، والتي تم ضبطها معها أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي في شهر نوفمبر الماضي بعد قدومها من الخارج وأكدت التحريات بعد ذلك صحة الواقعة .

وأصدرت النيابة العامة بيانا لها حول تفاصيل هذا القرار، حيث أشارت إلى أنها استمعت ل 5 شهود من العاملين بالمطار والذين أكدوا على الواقعة، بالإضافة إلى ما أثبتته تسجيلات آلات المراقبة بدخول منة شلبي المنطقة الجمركية وبحوزتها المضبوطات داخل حقائبها .

كما أشار جهاز الأشعة الذي تم من خلاله فحص الحقائب إلى ظهور كثافات عضوية بداخلها .. فيما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحتوي على جوهرين مخدرين وهما: (الحشيش والقِنَّب)، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات .