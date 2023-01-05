“كتاف الراجل بالدنيا فما بالك بباقي الحاجات”!.. ياسمين عز تثير الجدل بتصريح جديد!

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 02:44 مساءً - أثارت الاعلامية المصرية ياسمين عز موجة جديدة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي أشادت فيه بدور الرجل في المرأة على طريقتها.

وظهرت ياسمين عز في الفيديو هي تقول “كتاف الراجل بالدنيا فما بالك بباقي الحاجات” ما اثار تفاعلا واسعا من قبل المتابعين.

وجاء في العليق على كلام الاعلامية التي دائما ما تطلق تصريحات مشابهة “جدا هاذي لازم اهلها يزوجونها كل مالها حالتها تصير أسوأ” و “انتي بتطلعي الفراغ العاطفي ال عندك علينا”.

يذكر ان استشارية العلاقات الاسرية نادية جمال استنكرت تصريحات ياسمين عز قائلة انها “تسعي لتصدر التريند بشكل مُستمر والشو الإعلامي فقط، خاصة وأنها لم تقوم على إصلاح فكر شباب المجتمع المصري، أو إرسال رساله هادفة، مُتابعة:”الحلقات اللي بتقدمها ملهاش علاقة بالأسرة أو البيت المصري”.”