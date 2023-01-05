شكرا لقرائتكم خبر عن "أخويا الجدع".. محمد إمام ينشر صورة رفقة أحمد السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد إمام، صورة له مع صديقه الفنان أحمد السعدني، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق إمام على الصورة قائلاً، "أخويا الجدع" ،فيما رد عليه السعدني بـ "حبيب قلبي"، وانهالت التعليقات على المنشور من قبل جمهور إمام، مؤكدين على علاقة إمام الطيبة بجميع زملائه الفنانين، حيث حرصوا على التعليق بـ"النجم المحبوب" .

جدير بالذكر أن آخر أفلام محمد إمام، فيلم "عمهم" الذي حقق إيرادات بلغت أكثر من 55 مليون جنيه، وذلك بعدما انطلق الفيلم في دور العرض يوم الخميس 7 يوليو الماضي.

أبطال فيلم عمهم

وشارك في الفيلم جانب محمد، كل من "سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك، والفيلم من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى.