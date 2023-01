شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس كاميرون عن الجزء الثانى من Avatar: أعددت المائدة قبل تقديم الوجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم انهم معروفون بسكان باندورا المسالمين، لكن المخرج جيمس كاميرون يستعد لإظهار جانب مختلف من مجتمع Na'vi في الجزء الثالث من سلسلة Avatar، حيث أكد كاميرون مخرج الفيلم في حديثه لـ 20 Minutes عن نواياه لتقديم مجتمعات جديدة إلى السلسلة وعرض الجانب المظلم من Na'vi.

وقال كاميرون ، وفقًا لـ Total Film ، " الفيلم التالي سيعرض ثقافات مختلفة عن تلك التي عرضتها بالفعل.. أريد أن أظهر Na'vi من زاوية أخرى لأنني حتى الآن ، أظهرت جوانبها الجيدة فقط ".

وأضاف كاميرون "سوف نستكشف عوالم جديدة ، بينما نواصل قصة الشخصيات الرئيسية.. أستطيع أن أقول إن الأجزاء الأخيرة ستكون الأفضل. الجزء الأول والثانى كانا المقدمة وطريقة لإعداد المائدة قبل تقديم الوجبة"

وعلي جانب آخر رد المخرج العالمى جيمس كاميرون على خبر رفض النجم العالمى مات ديمون الدور الرئيسى فى فيلم أفاتار 2009، مشيرًا إلى أنه خسر صفقة بأرباح تصل الى 250 مليون دولار.

كاميرون، الذى أصدر الجزء الثانى الذى طال انتظاره من سلسلة Avatar هذا الشهر بعنوان Avatar: The Way of Water، سخر من ديمون لأنه أضاع فرصة العمل على الفيلم، قائلا: "مات ديمون يضرب نفسه ويجب أن يتجاوز الأمر، لكن من مثّل الدور أحد أكبر نجوم السينما فى العالم".

جيميس كاميرون ومات ديمون

وأضاف مخرج تيتانيك 68 عاما، "لكن كان عليه أن يصنع فيلمًا آخر لذلك كان عليه أن يرفض مع الأسف"، وكشف دامون، فى عام 2019، أنه عندما اقترب منه كاميرون لدور جيك سولى الذى يلعبه سام ورثينجتون عرض عليه أيضًا 10 % من أرباح الفيلم.

وحقق فيلم افاتار الأصلى 2.79 مليار دولار فى جميع أنحاء العالم، مما يعنى أن ديمون كان بإمكانه تحقيق ربع مليار دولار، وقال ديمون عن هذه الخطوة، "لقد تركت أموالًا على الطاولة أكثر من أى ممثل"