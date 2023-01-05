شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نساء فى حياة برادلى كوبر x عيد ميلاده الـ 48.. من جى لو لإيرينا شايك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر النجم برادلي كوبر واحدا من أوسم نجوم هوليود وأكثرهم بريقاً من ناحية الشهرة، حيث قام ببطولة العديد من الأفلام الناجحة بالإضافة إلى ارتباطه بأخبار مع نجمات كٌثر، ومن وقت لآخر تتعدد الأخبار بخصوصه ما بين الارتباط أو الصداقة مثلما يظهر فى السطور التالية مع أكثر من قصة حول النجم الشهير مع نجمات مثل جينيفر لوبيز، إيرينا شايك، ليدي جاجا.



برادلى كوبر

جينيفر جارنر

البداية من جينيفر جارنر حيث انطلقت تقارير في وقت سابق تفيد باقتراب الارتباط مع برادلي كوبر بعدما ظهرا معاً على الشاطئ، حيث نشر عدد من المواقع الأمريكية أخبارا تتردد عن وجود علاقة بين الثنائي خاصة بعد انتشار الصور على تويتر مع المزيد من التكهنات حول وجود علاقة بينهما إلا أن الأمر تم نفيه فيما بعد ما بين التأكيد على أن الأمر مجرد صداقة.



كوبر-وجينيفر-جارنر

برادلي كوبر وليدي جاجا

بعد ذلك تأتي ليدي جاجا، حيث نشرت أخبار تفيد اقتراب ارتباط بين الثنائي في وقت سابق وكانت هي مسمار في نعش علاقته بإيرينا شايك وانفصاله عنها، وذلك بعد مشاركتهم في فيلم A Star Is Born الذى حقق نجاحاً كبيراً وترشح لجوائز أوسكار إلا أنه ومع انفصاله عن شايك لم يرتبط كوبر بـ ليدي جاجا.



برادلي كوبر وليدي جاجا

ايرينا شايك

أخيراً تأتي ايرينا شايك نفسها، وذلك بعد زيارات متكررة بين الثنائي ايرينا شايك وكوبر طوال الأيام الأخيرة، حيث حرصت ايرينا شايك على زيارة كوبر في نيويورك مثلما فعل هو الآخر حينما زار منزلها كما سافرا سوياً، والتقطت صورهما عدسات المصورين، لتحوم الشكوك حول العودة لما كانا عليه من محبة كبيرة وارتباط إلا أنه كالعادة لم يحدث جديد.



برادلى وإيرينا

برادلى كوبر وجينيفر لوبيز

وكانت أثيرت شائعات بشأن ارتباط برادلى كوبر وجينيفر لوبيز خلال فترة من الفترات بعد انفصالها عن زوجها مارك انتوني، إلا أن الأمر لم يتعدي كونه شائعة.