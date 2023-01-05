الموت يفجع الفنان طارق لطفي

كتب امير فتحي في الخميس 5 يناير 2023 12:50 مساءً - أعلن الفنان طارق لطفي صباح اليوم الخميس وفاة والدته بعد صراع طويل مع المرض .
كتب طارق لطفي في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية .. أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة” .
وتابع كاشفا عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الفقيدة: “صلاة الجنازة من مسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة العصر إن شاء الله” .
وكان الفنان طارق لطفي قد طالب في وقت سابق بالدعاء لوالدته بعد معاناتها من أزمة صحية ودخولها أحد المستشفيات .
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