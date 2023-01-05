شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "شلبي" لكريم محمود عبدالعزيز يحصد 404 آلاف جنيه فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبد العزيز أمس الأربعاء إيرادات بلغت 404 آلاف و845 جنيها في أول أيام طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة.

قصة وأبطال فيلم شلبي

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول الشاب "صابر" الذي يعمل في إحدى بيوت الرعب في الملاهي، ويخوض صابر أحداثا مشوقة عندما يصمم دمية يطلق عليها "شلبي" ويبدأ في التحضير للعرض الخاص بها، كما يقابل روبي خلال أحداث العمل وتقع بينهما قصة حب.

يقوم ببطولة فيلم "شلبي" بجانب كريم محمود عبد العزيز كل من: روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.

أخر أعمال كريم محمود عبدالعزيز

يذكر أن كريم محمود عبدالعزيز قدم في شهر يناير العام الماضي فيلم "من أجل زيكو" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وتخطى الـ 28 مليون جنيه، وشاركه في بطولته منة شلبي، محمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى.

ويعرض في السينما خلال الفترة الحالية بجانب "شلبي" فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي، وفيلم "تحت تهديد السلاح" للفنان حسن الرداد، وفيلم "هاشتاج جوزني" بطولة مايان السيد وأمير المصري.