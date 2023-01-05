شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ودرة تعزيان طارق لطفى فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت كل من النجمة ريهام عبد الغفور و النجمة درة التعازى للنجم طارق لطفى، لوفاة والدته وكتبت ريهام عبد الغفور، قائلة:" ياحبيبي البقاء لله الله يرحمها ويصبركم فى الجنة إن شاء الله" أما النجمة درة، قالت:"الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبرك خالص التعازي".

كشف الفنان طارق لطفى عن وفاة والدته بعد معاناتها خلال الفترة الماضية من المرض، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "انتقلت إلى رحمة الله أمى الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وفى سياق آخر، يقدم طارق لطفى مسلسل مذكرات زوج والعمل المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد بهجب، ويكتب السيناريو والحوار المؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومقرر عرضه في رمضان المقبل المكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة أروما استديوز، ومشرف عام مصطفى العوضى.

ويتعاون المؤلف عبد المالك ومريم أحمدى للمرة الأولى في مسلسلات رمضان، خاصة أنه لكل منهما أعمال منفردة، كما يجتمع الثلاثى طارق لطفى ومريم أحمدى وسليمان عبد المالك للمرة الأولى.

وكان طارق لطفى قد قدم مسلسل "جزيرة غمام" العام الماضى، والذى فاز بأفضل مسلسل في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى التي أقيمت الشهر الماضى، وشارك في بطولة المسلسل فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، وتأليف عبد الرحيم كمال