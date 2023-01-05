شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صلاة الجنازة على والدة الفنان طارق لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان طارق لطفى موعد ومكان صلاة الجنازة على والدته التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد صراعها مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "صلاة الجنازة من مسجد الشرطة بالتجمع الأول بعد صلاة العصر إن شاء الله".

وأعلن الفنان طارق لطفى عن وفاة والدته بعد معاناتها خلال الفترة الماضية من المرض، حيث كتب عبر حسابه على "فيس بوك": "انتقلت إلى رحمة الله أمي الغالية أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وحرص عدد من الفنانين وصناع الأفلام على دعمه ومواساته منهم الفنانة ريهام عبدالغفور التي علقت قائلة: "يا حبيبي، البقاء لله الله يرحمها ويصبركم في الجنة إن شاء الله".