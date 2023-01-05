شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس ضيف برنامج "أنغام" اليوم وغدا على DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان هشام عباس ضيفا على الفنانة الكبيرة أنغام في برنامجها "أنغام" المذاع عبر شاشة قناة DMC، اليوم الخميس وغدا الجمعة في تمام الساعة 10 مساء.

ويتحدث هشام عباس خلال اللقاء عن بداية دخوله المجال الغنائي، قائلًا: "عمري ما كنت أتخيل إني أغني، أنا كبرت لقيت نفسي بقيت مطرب"، كما يتحدث عن علاقته بالملحن صلاح الشرنوبي، والتعاون معه، بالإضافة إلى تقديمه عدد من الأغاني الخاصة به.

يذكر أن أنغام استضافت الأسبوع الماضي الفنان صابر الرباعي يومي الخميس والجمعة الماضيين، وتحدث خلال اللقاء أنه لا يشعر بالراحة خلال غنائه فى الاستوديو قائلا: "الاستوديو بيخنقنى ويقيدنى.. مش بغنى براحتى، لكن اللايف حياة تانية وببقى حر فيه".

وصرحت أنغام، خلال لقائها مع صابر الرباعى، بأن الرباعي جيد فى التمثيل وظهر ذلك واضحا فى كليباته، كما سألته إن قدّم مسرحًا غنائيًا من قبل، ليرد صابر: "اتعرض عليا سينما ورفضت".

وفي سياق آخر طرح الفنان هشام عباس الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "السهر والانبساط" التي جمعته بالفنان أكرم حسني والنجم حميد الشاعري، وهي من كلمات أكرم حسني، وألحان المالكي، والكليب إخراج هادي الباجوري.

وأعرب النجم هشام عباس عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "السهر والانبساط، وقال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "الحمد لله الأغنية فكرتها جديدة وحبينا نقدم شيء يسعد الناس بمناسبة السنة الجديدة"، مشيرا أنه سعيد بالغناء مع كل من أكرم حسنى وحميد الشاعرى الذى يجمع بينهما كيميا مشتركة .