شكرا لقرائتكم خبر عن على البدرى ورامى قشوع ورفيع العزايزى أشهر شخصيات ممدوح عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الخميس، ذكرى وفاة النجم الكبير الراحل ممدوح عبد العليم ، فقد توفى فى مثل هذا اليوم 5 يناير من عام 2016 إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسته للتمارين الرياضية فى صالة الجيم، وذلك عن عمر ناهز الـ60 عاما.

ممدوح عبد العليم رغم رحيلة إلا أنه ما زال يعيش فى ذاكرة الجماهير فى كل مكان بأعماله التى لا يمكن أن تمحى من التاريخ الفنى، و"الخليج 365" يرصد أهم المحطات فى مشواره الفنى بمناسبة ذكراه.

اسمه بالكامل ممدوح محمود عبد العليم محجوب بدأ شغفه بالفن منذ نعومة أظافره وكوّن مع أخوته وأصدقائه فرقة فنية للغناء اسمها "الكتاكيت"، ومنها لبرامج الأطفال بالإذاعة والتليفزيون.

ورغم عشقه للفن إلا أنه التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد أن حصل على أعلى الدرجات فى الثانوية العامة، ثم التحق بالفرقة القومية للفنون الشعبية والتى كانت بوابته لعالم الفن.

مسلسل الجنة العذراء

أولى تجاربه الفنية الاحترافية كانت من خلال مسلسل "الجنة العذراء" فى عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وجسد دور نجل الفنانة الراحلة وزوجة المخرج كريمة مختار، ما جعل البعض يعتقد أنه نجلهما بالفعل.

ثم بدأ احتراف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين من خلال العديد من المسلسلات التليفزيونية، ومنها في تلك الفترة: "صيام صيام، أصيلة، ليلة القبض على فاطمة، داليا المصرية، الحب في الخريف، الشاهد والمتهم" ومن اشهر ادواره التي مازالت تعيش في وجدان الجماهير دوره " على البدرى "في ليالى الحلمية" و"رفيع العزايزى " في مسلسل الضوء الشارد و" رامى قشوع " في فيلم بطل من ورق.

وكانت آخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق عام 2014، وغاب عن جمهوره قبل هذا العمل لنحو 5 أعوام منذ مسلسل "المصراوية" عام 2009.