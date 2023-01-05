شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل ماما مايسة "سعاد نصر" .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل النجمة سعاد نصر، حيث رحلت عن عالمنا في 5 يناير من عام 2007 بعد رحلة فنية تركت فيها بصمة مميزة ولدت سعاد نصر في 26 ديسمبر عام 1953 في حي شبرا بالقاهرة.

تفجرت موهبة سعاد نصر الفنية عندما قامت بأداء مشهد تراجيدي في قصة "ياسين وبهية" خلال مشروع تخرجها، فحازت إعجاب أساتذتها الذين تنبأوا لها بمستقبل فنى كبير ومنهم المخرج سمير العصفورى.

شاركت سعاد نصر فى بداياتها بالعديد من ومنها فيلم "شقة في وسط البلد"، ومسلسل "الشاطئ المهجور"، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبي" عام 1975، وتنوعت أدوارها ما بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 1982، كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مشاركتها في فيلم "الغيرة القاتلة"، وفيلم "حدوتة مصرية"، و توالت بعدها أدوارها السينمائية التي كان من أبرزها دورها في فيلم "هنا القاهرة" وشاركت فيه النجم محمد صبحى ، وبعدها توالت أعمالهما معاً والتى كانت علامات بارزة فى مشوار سعاد نصر الفنى ، وشاركته العديد من الأعمال ومنها مسلسل رحلة المليون ومسرحية "الهمجي" ، ومسرحية "عائلة ونيس" عام 1997.

وكونت سعاد نصر مع الفنان الكبير محمد صبحى أشهر ثنائى فنى عندما شاركته بطولة مسلسل عائلة ونيس وقامت بدور ماما مايسة ، وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقدما منه عدة أجزاء، وكان أخر عمل فنى شاركت فيه الفنانة الراحلة فيلم "الحياة منتهى اللذة" عام 2005.

خضعت الفنانة سعاد نصر لعملية شفط دهون ودخلت فى غيبوبة لمدة عام نتيجة جرعة تخدير زائدة وبعدها فارقت الحياة يوم 5 يناير 2007 .