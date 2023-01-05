شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدفراوي.. الأب الطيب في "ذئاب الجبل" ووزير الداخلية مع عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جسد الممثل الراحل محمد الدفراوي دور الأب في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية، تميز من خلالها في تقديم شخصية الأب الطيب الذي يهتم بأبنائه ويحاول تربيتهم بطريقة صحيحة.

وتمر اليوم 5 يناير ذكرى رحيل محمد الدفراوي الذي توفي عام 2011، بعد صراع مع مرض الكبد.

ويعد دوره في مسلسل "إمام الدعاة" أحد الشخصيات البارزة التي جسدها في مشوار حياته، إذ قدم دور والد الإمام محمد متولي الشعراوي، في العمل الذي عرض عام 2022، وشارك في بطولته حسن يوسف وعفاف شعيب وسوسن بدر وحمدي احمد وحسن مصطفى، من تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال.

كما جسد محمد الدفراوي دور الأب الذي يهتم بابنته الوحيدة ورغم ثرائه وثروته الكبيرة لكنه يختار أن يزوجها لشاب في بداية مشواره ثقة في أخلاقه، وذلك في مسلسل "ذئاب الجبل" مع أحمد عبد العزيز وسماح أنور وصلاح عبد الله وميرنا وليد، وعرض عام 1993 وحقق نجاحا كبيرا وقتها.





محمد الدفرواي ودور الوزير

كما جسد محمد الدفرواي أدوار الوزير أو مسئول في وزارة مهمة، ومنها دور مساعد وزير الداخلية في فيلم "التجربة الدنماركية" مع عادل إمام، وكذلك في فيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، ووزير الداخلية في فيلم "النوم في العسل".





أعمال محمد الدفراوي

الراحل محمد الدفراوى شارك أيضا فى عدد كبير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية، ومنها "الإرهابى"، "الطريق إلى إيلات"، "الناجون من النار"، "أهالينا"، وغيرها.